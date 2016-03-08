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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 12:26 BJT

中港个股：工行为海航筹9.1亿美元银团贷款，并购瑞士国际空港服务公司

路透北京3月8日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行 周二表示，该行为海南航空集团公司筹组9.1亿美元银团贷款，用于海航并购瑞士国际空港服务公司（Swissport）。

工行新闻稿指出，该笔并购贷款是中国航空业近年来最大的一笔海外并购。此次海航成功并购瑞士国际空港服务公司，将有利于海航进一步拓展航空、机场管理、物流和旅游业务，完善全球化经营布局。

瑞士国际空港服务公司是全球最大的航空地面服务及货运服务供应商，业务遍及42个国家。海航是中国第四大航空集团，近年来通过产业间的资源配置，构建了以航空、物流、旅游为支柱的综合化、全球化经营格局。

工行介绍，2015年，工商银行牵头完成了25个跨境并购项目并担任项目的融资顾问，累计交易金额218亿美元，交易数量和交易金额均据国内同业首位。（完） (发稿 李贺；审校 黄凯)

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