中港个股：工行为海航筹9.1亿美元银团贷款，并购瑞士国际空港服务公司

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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路透北京3月8日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行 周二表示，该行为海南航空集团公司筹组9.1亿美元银团贷款，用于海航并购瑞士国际空港服务公司（Swissport）。
工行新闻稿指出，该笔并购贷款是中国航空业近年来最大的一笔海外并购。此次海航成功并购瑞士国际空港服务公司，将有利于海航进一步拓展航空、机场管理、物流和旅游业务，完善全球化经营布局。
瑞士国际空港服务公司是全球最大的航空地面服务及货运服务供应商，业务遍及42个国家。海航是中国第四大航空集团，近年来通过产业间的资源配置，构建了以航空、物流、旅游为支柱的综合化、全球化经营格局。
工行介绍，2015年，工商银行牵头完成了25个跨境并购项目并担任项目的融资顾问，累计交易金额218亿美元，交易数量和交易金额均据国内同业首位。（完） (发稿 李贺；审校 黄凯)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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