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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 12:59 BJT

路透基点：光明食品新加坡控股部分2014年贷款在二级市场出售--TRLPC

路透香港3月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，光明食品新加坡控股(Bright Food Singapore Holdings Pte)在2014年12月签署的6亿欧元(6.56亿美元)三年期收购贷款目前有部分以平价在市场中出售。

上述消息人士称，在二级市场出售的上述贷款规模在1,000万至2,000万欧元之间，利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码170个基点。上述贷款用于支持中国国有企业光明食品(集团)有限公司收购以色列最大食品企业Tnuva多数股权的交易。

中国银行新加坡分行、巴克莱、法国巴黎银行、恒生银行、汇丰、荷兰安智银行(ING)、摩根大通、Rabobank International Singapore、苏格兰皇家银行和渣打银行此项俱乐部贷款的主要参与方。(完) (编译 孙国玉 审校 郑茵)

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