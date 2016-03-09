美国与加拿大经济指标预测--3月9日-3月16日****

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月7日当周 3月9日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 496.5 再融资指数 -- 2104.5 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 1月 -0.2% -0.1% 趸售销售(较前月) -0.3% -0.3% 1500 加拿大央行利率决议 -- +0.50% 0.50% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 55.2 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 46.8 3月10日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月3日当周 27.5 27.8 四周均值(万人) -- 27.0 续请失业金人数(万人) 2月27当周 225.5 225.7 1330 加拿大产能利用率 第四季 81.6% 82.0% 1330 加拿大新屋价格指数 1月 +0.2% +0.1% 1900 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,000 盈余552 3月11日(五) 1330 美国进口物价(较前月) 2月 -0.6% -1.1% 出口物价(较前月) -0.5% -0.8% 1330 加拿大就业岗位变动(万人) 2月 增加0.9 减少0.57 失业率 7.2% 7.2% 就业参与率 65.9% 65.9% 3月14日当周 3月14日(一) 暂无重要经济数据 3月15日(二) 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 负10 负16.64 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 2月 -- -0.2% (较前月) -0.1% +0.1% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.6% (较前月) +0.1% +0.4% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.8% (较前月) -- +0.2% 1230 美国零售销售(较前月) 2月 持平 +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 -0.1% +0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 59 58 2200 美国整体净资本流动(亿美元) 1月 -- 净流出1,140 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出359 3月16日(三) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -0.2% 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +1.4% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.7% 1230 美国建筑许可年率(万户) 2月 120.5 120.4 建筑许可(较前月) -- 持平 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 115.3 109.9 房屋开工(较前月) -- -3.8% 1315 美国工业生产(较前月) 2月 -0.1% +0.9% 产能利用率 76.9% 77.1% 制造业产出(较前月) -- +0.5% 1330 加拿大制造业销售(较前月) 1月 -- +1.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 张涛)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算