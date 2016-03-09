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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 08:04 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月9日-3月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    3月7日当周
        
    3月9日(三)
    1200 美国抵押贷款市场指数                          前周       --       496.5
             再融资指数                                           --      2104.5  
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)                     1月     -0.2%      -0.1%
              趸售销售(较前月)                                  -0.3%      -0.3%
    1500 加拿大央行利率决议                              --    +0.50%      0.50%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数          3月       --        55.2 
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数        3月       --        46.8 
    
    3月10日(四)
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)            3月3日当周     27.5        27.8
                 四周均值(万人)                                   --        27.0
                 续请失业金人数(万人)            2月27当周      225.5      225.7
    1330 加拿大产能利用率                            第四季     81.6%      82.0% 
    1330 加拿大新屋价格指数                             1月     +0.2%      +0.1%
    1900 美国联邦预算(亿美元)                           2月   赤字2,000  盈余552
    
    3月11日(五)
    1330 美国进口物价(较前月)                           2月     -0.6%      -1.1%
             出口物价(较前月)                                   -0.5%      -0.8%
    1330 加拿大就业岗位变动(万人)                       2月   增加0.9   减少0.57
               失业率                                            7.2%       7.2%
               就业参与率                                       65.9%      65.9%
    
    3月14日当周

    3月14日(一)
    暂无重要经济数据
    
    3月15日(二)
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数                 3月      负10    负16.64
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)    2月       --       -0.2%
                                        (较前月)                -0.1%      +0.1%
             扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                      --       +0.6%
                                (较前月)                        +0.1%      +0.4%
             扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                --       +0.8%
                                      (较前月)                    --       +0.2%
    1230 美国零售销售(较前月)                           2月      持平      +0.2%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.1%      +0.1%
    1400 美国企业库存(较前月)                           1月     -0.1%      +0.1%
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           3月       59          58
    2200 美国整体净资本流动(亿美元)                     1月       -- 净流出1,140
             外国购买美国公债(亿美元)                             --   净卖出359
    
    3月16日(三)
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)    2月     -0.2%       持平
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                        --       +1.4%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.3%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                    --       +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                             --       +0.7%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                         2月    120.5       120.4
             建筑许可(较前月)                                     --        持平
    1230 美国房屋开工年率(万户)                         2月    115.3       109.9 
             房屋开工(较前月)                                     --       -3.8%
    1315 美国工业生产(较前月)                           2月     -0.1%      +0.9%
             产能利用率                                         76.9%      77.1%
             制造业产出(较前月)                                   --       +0.5%
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                       1月       --       +1.2% (完)
    
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李婷仪 审校 张涛)

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