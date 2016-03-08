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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 13:16 BJT

香港个股：联合能源去年由盈转亏受累于资产减值，正积极筛选收购目标

路透香港3月8日 - 中国民营石油企业--联合能源集团有限公司 周二称，去年因资产减值损失而导致业绩由盈转亏，但公司正积极筛选收购目标，以为国际石油市场的恢复做好准备。

联合能源在联交所的公告显示，2015年1-12月录得净亏损29.44亿港元，上年同期则为净利18.28亿港元，主要受累于资产减值及撇销，其中包括辽河油田提高采收率项目逾42亿港元及巴基斯坦资产逾16亿港元的减值损失。

尽管油价低迷，公司去年的产能及总销量上升抵销了部分影响，于巴基斯坦的平均净日产量同比增加36.9%至64,464桶油当量。如果撇除资产减值的因素，去年的EBITDA利润按年下降5.8%。

联合能源为民营企业家张宏伟旗下企业，他同时身兼民生银行 非执行董事、副董事长。

展望今年，联合能源表示，预期原油价格仍将维持弱势，在此环境下，公司将会采取平稳的生产策略以及专注于拓大油气储量以为国际石油市场复苏做好准备。

“本集团正积极筛选收购目标以补充储备和加快其扩张计划。除此之外，本集团亦正在评估开拓石油商品贸易部门。”公司并称。

联合能源此前向合营方中国石油天然气集团公司建议放弃辽河油田提高采收率项目，目前仍在等待对方回覆。公司并称，预计今年巴基斯坦的平均净日产预计持平于6.2-6.6万桶油当量的水平。

香港时间13:05，该股跌1.08%，报0.46港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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