香港个股：联合能源去年由盈转亏受累于资产减值，正积极筛选收购目标

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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路透香港3月8日 - 中国民营石油企业--联合能源集团有限公司 周二称，去年因资产减值损失而导致业绩由盈转亏，但公司正积极筛选收购目标，以为国际石油市场的恢复做好准备。
联合能源在联交所的公告显示，2015年1-12月录得净亏损29.44亿港元，上年同期则为净利18.28亿港元，主要受累于资产减值及撇销，其中包括辽河油田提高采收率项目逾42亿港元及巴基斯坦资产逾16亿港元的减值损失。
尽管油价低迷，公司去年的产能及总销量上升抵销了部分影响，于巴基斯坦的平均净日产量同比增加36.9%至64,464桶油当量。如果撇除资产减值的因素，去年的EBITDA利润按年下降5.8%。
联合能源为民营企业家张宏伟旗下企业，他同时身兼民生银行 非执行董事、副董事长。
展望今年，联合能源表示，预期原油价格仍将维持弱势，在此环境下，公司将会采取平稳的生产策略以及专注于拓大油气储量以为国际石油市场复苏做好准备。
“本集团正积极筛选收购目标以补充储备和加快其扩张计划。除此之外，本集团亦正在评估开拓石油商品贸易部门。”公司并称。
联合能源此前向合营方中国石油天然气集团公司建议放弃辽河油田提高采收率项目，目前仍在等待对方回覆。公司并称，预计今年巴基斯坦的平均净日产预计持平于6.2-6.6万桶油当量的水平。
香港时间13:05，该股跌1.08%，报0.46港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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