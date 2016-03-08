更新版 1-日本债市：财务省考虑减少下一财年通胀保值公债发行量--消息

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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随着通胀保值债券的价格下跌，其收益率上涨，与传统公债的利差收窄。
两者间的利差被称为损盈平衡通胀率(BEI)，被广泛视为衡量投资者通胀预期的一个指标。
10年期公债的损盈平衡通胀率在2月中期曾跌至0.14%左右，日本央行放宽政策之前为0.53%左右，不到一年前还高于1.0%。
这是日本在中断五年多之后、于2014年恢复发行通胀保值公债以来的最低水平。
消息人士表示，财务省还在考虑恢复回购通胀保值债券，以支撑其价格。
消息人士补充称，财务省本月稍晚会见初级交易商和主要投资者后，将作出正式决定。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 杜明霞/陈宗琦)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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