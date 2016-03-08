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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 13:52 BJT

更新版 1-日本债市：财务省考虑减少下一财年通胀保值公债发行量--消息

随着通胀保值债券的价格下跌，其收益率上涨，与传统公债的利差收窄。

两者间的利差被称为损盈平衡通胀率(BEI)，被广泛视为衡量投资者通胀预期的一个指标。

10年期公债的损盈平衡通胀率在2月中期曾跌至0.14%左右，日本央行放宽政策之前为0.53%左右，不到一年前还高于1.0%。

这是日本在中断五年多之后、于2014年恢复发行通胀保值公债以来的最低水平。

消息人士表示，财务省还在考虑恢复回购通胀保值债券，以支撑其价格。

消息人士补充称，财务省本月稍晚会见初级交易商和主要投资者后，将作出正式决定。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 杜明霞/陈宗琦)

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