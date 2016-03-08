更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，2月CPI高于预期无碍降息心理准备

* 短率持稳低位，以到期续作为主 * 短票承做以跨月为主，RP利率走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北3月8日 - 台湾银行间短率周二持稳区间低位。资金调度人员表示，期初资金宽松，短率持稳低 位。不过需求不振，拆款以到期续作为主。 今早公布的2月CPI明显高于预期，不过交易员称，这似乎没有影响市场对央行于月底持续降息的预期，但 本月有季底因素干扰，因此仍维持月中前利率维持低档，下旬料将走高的预估。 〞很好借，但资金分布不均，利率区间很广。〞一位有拆入需求的公股银行交易员说。 另一拆出方的公股银行资调人员也称，一周拆款利率区间落在0.30-0.34%，拆给票券商的利率则在0.34% 。期初市场资金需求不大，预料要等到月中过后才有变紧的可能。 台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.40%，为连续第六个月为正数，创下三 年来最高。路透调查预期为年增1.11%。前高是2013年2月的2.96%。 本地时间18:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.062 33.010 台湾加权股价指数<.TWII 8,664.31 8,659.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.290% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.260-0.365% 0.300-0.360% **短票利率持平** 短票市场方面，大型票券商指出，市场资金宽松，为确保季底调度无虞，尽量承做跨月短票，利率则持平 于上日。 〞现在不接月内了。〞一位大型票券公司交易主管说。 虽然一般预料央行将在月底持续降息，不过一大型票券公司交易主管认为，由于有季底因素，届时短票利 率仍将由市场供需所主导，而不是立即反映降息的效果。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.361%，前日0.359%； 上日区间在0.30-0.40%，前日在0.33-0.40%；上日成交量60.12亿台币，前日在131.5亿台币。 台湾央行周二共发行321亿台币定存单，与今日到期金额62亿台币相较，存单发行余额增259亿台币。 本周央行定存单到期6,959.0亿台币，分别为：周三2,623.0亿台币、周四3,004.0亿台币及周五1,260.0亿 台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为125亿台币，累积超额准备负247亿台币、加计前期1%的超额准 备为1,200亿台币。 **证券商RP利率走低** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金持续宽松，但仍有多缺不一的状况。在预料3月底央行 可能持续降息的氛围下，不少投信希望能将落点跨过月底，以保有较高的投报率。 大型证券商交易员指出，今日投信、寿险的资金偏多。与本地银行调度也没问题，公债RP的承做高点自上 周的0.37-0.38%降至0.36%。 〞投信希望跨(过季底)，因为觉得会降息。〞一位证券商交易员说。 不过一大型票券商交易员表示，仍感觉客户资金多缺不一，整体状况平平，并没有特别宽松感觉。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.35%，上日在0.34-0.35%；公司债附买 回利率主要成交在0.42-0.43%，上日在0.43-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 林高丽)