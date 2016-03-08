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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 14:08 BJT

澳洲股市：中止一周来的涨势并下跌，投资者了结银行和矿产股获利

路透悉尼3月8日 - 澳洲股市周二下跌，中止此前持续一周的涨势，因投资者对银行和矿产类股锁定获利。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌34.8点或0.7%，收报5,108.0点，为七个交易日以来首次下跌。（完）

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