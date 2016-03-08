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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 14:20 BJT

日本数据：2月消费者信心续降，并触及一年低点

路透东京3月8日 - 日本2月消费者信心连续第二个月下降，触及一年低点，这让决策者试图提振消费和经济增长的努力变得更加困难。

日本内阁府周二公布数据显示，消费者信心指数较1月下降2.4点至40.1，为2013年10月以来最快下降速度，并触及2015年1月以来最低水准。

“消费者信心在下降，”内阁府称，并修正了上月的评估。上月内阁府称消费者信心在缓慢改善。

预计未来一年物价将上升的家庭比率较1月下降1.9点至77.4%。在日本央行努力提高消费者通胀预期之际，他们并不乐见这种情况。

调查显示，预计物价将下跌的家庭比率提高0.6点至6.8%。(完) (编译 李爽 审校 高琦)

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