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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 14:19 BJT

日本股市：日经指数收于近一周低位，因日圆走强拖累出口类股

路透东京3月8日 - 日本指标股指日经指数周二收报近一周最低，因日圆走强令投资者保持警惕，对出口商类股造成冲击。

日经指数 收低0.8%至16,783.15点，创3月2日以来最低收盘位。

东证股价指数 跌1.0%，收报1,347.72点；JPX-日经400指数 跌1.0%至12,200.13点。(完)

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