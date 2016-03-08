《汇市简讯》欧洲开盘：中国数据疲弱，抑制风险偏好

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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0647 GMT
* 美元/日圆下跌0.44%，澳元/美元下跌0.67%，新西兰元/美元下滑0.6%，美元/加元上涨0.39%
* 美元/人民币上涨0.17%，美元/坡元上涨0.44%，美元/马币上涨0.51%，美元/韩元上涨0.44%
* 日股日经指数下跌0.76%，中国沪综指下跌0.41%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.9%，美国原油期货下滑1.24%，伦敦期铜下跌1.22%
* 受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅
* 日本2015年第四季经济萎缩程度低于初估，但民间消费仍旧疲弱
* 欧洲开盘图表：r.reuters.com/dec27t
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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