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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 15:03 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国数据疲弱，抑制风险偏好

0647 GMT

* 美元/日圆下跌0.44%，澳元/美元下跌0.67%，新西兰元/美元下滑0.6%，美元/加元上涨0.39%

* 美元/人民币上涨0.17%，美元/坡元上涨0.44%，美元/马币上涨0.51%，美元/韩元上涨0.44%

* 日股日经指数下跌0.76%，中国沪综指下跌0.41%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.9%，美国原油期货下滑1.24%，伦敦期铜下跌1.22%

* 受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅

* 日本2015年第四季经济萎缩程度低于初估，但民间消费仍旧疲弱

* 欧洲开盘图表：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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