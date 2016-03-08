《汇市简讯》英镑/美元前景不明朗，30日移动均线能否突破是关键

美国股市：标普500指数小幅收高，受金融股上涨力撑
路透纽约1月18日 - 美国股市标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。
0650 GMT
* 英镑/美元自1.3826拉出的反弹走势突破1.4254，并收在该水准上方，令空头受挫
* 1.4254是1.4672-1.3836的50%回档位
* 我们依然在1.4245做空英镑，因预期空头会卷土重来
* 14日动能指标仍然负向关联
* 停止单设在30日移动均线切入位1.4277上方
* 技术图：tmsnrt.rs/1U0Q0nK
(编译 高琦 审校 张荻)
路透纽约1月18日 - 美国股市标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。
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