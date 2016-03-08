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市场报道 | 2016年 3月 8日 星期二 15:11 BJT

《汇市简讯》英镑/美元前景不明朗，30日移动均线能否突破是关键

0650 GMT

* 英镑/美元自1.3826拉出的反弹走势突破1.4254，并收在该水准上方，令空头受挫

* 1.4254是1.4672-1.3836的50%回档位

* 我们依然在1.4245做空英镑，因预期空头会卷土重来

* 14日动能指标仍然负向关联

* 停止单设在30日移动均线切入位1.4277上方

* 技术图：tmsnrt.rs/1U0Q0nK

(编译 高琦 审校 张荻)

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