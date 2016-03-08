国际油市：布兰特原油持于40美元上方，投资者认为油价已触底

需求方面，中国1-2月原油进口跳增19.1%至3,180万桶，或约每日800万桶，尽管周二公布的整体贸易数据疲弱。

“地方炼厂需求增长及精炼利润率提高，刺激炼厂提高处理能力，这导致进口增长。国内原油产量下降也带来支撑，”Energy Aspects的Virendra Chauhan说。

尽管石油需求强劲，但关于消费增长可持续性的疑虑令市场承压。

上周俄罗斯能源部长称OPEC和其它主要产油国可能在3月20日至4月之间开会讨论冻结产量。接着在周一晚间，南美产油国也称将开会讨论支撑油价的行动。

纽约咨询机构PIRA执行董事长Gary Ross表示，油价到年底将反弹至每桶50美元。

但高盛对油价强劲上涨持谨慎态度。“尽管油价可能进一步上涨，但在当前环境下恐难以持续，”高盛在给客户的报告中称。

高盛并补充称，要到今年晚些时候，产量降幅才足以降到更接近供需平衡的程度，但其还预计，到2017年会出现供应短缺。(完)

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