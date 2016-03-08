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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 15:28 BJT

全球金市：黄金涨至13个月高点附近，市场押注美联储下周不会升息

0644 GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,269.46美元，距离上周五高点1,279.60不远，后者亦是2015年2月3日以来最高位。

美国4月期金 上涨0.5%至每盎司1,270.50美元。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量在周五微降，但仍接近2014年9月以来的最高位，这给黄金带来一些支撑。

高盛仍坚持对金价短期目标为1,100美元的看法，称近期的黄金涨势是“因市场对美国成长的看法不确定，且疲弱美元与金价走高呈现高度关联。”

现货银 下降0.6%至每盎司15.55美元。现货铂金 下跌0.4%至995.20美元，之前在隔夜市场触及四个月高位。现货钯金 跌1.4%至566.86美元，此前曾创下去年11月以来的最高位580.56美元。（完）

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 王丽鑫/李爽)

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