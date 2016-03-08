全球金市：黄金涨至13个月高点附近，市场押注美联储下周不会升息

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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0644 GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,269.46美元，距离上周五高点1,279.60不远，后者亦是2015年2月3日以来最高位。
美国4月期金 上涨0.5%至每盎司1,270.50美元。
全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量在周五微降，但仍接近2014年9月以来的最高位，这给黄金带来一些支撑。
高盛仍坚持对金价短期目标为1,100美元的看法，称近期的黄金涨势是“因市场对美国成长的看法不确定，且疲弱美元与金价走高呈现高度关联。”
现货银 下降0.6%至每盎司15.55美元。现货铂金 下跌0.4%至995.20美元，之前在隔夜市场触及四个月高位。现货钯金 跌1.4%至566.86美元，此前曾创下去年11月以来的最高位580.56美元。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 王丽鑫/李爽)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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