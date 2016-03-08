台湾债市：指标10年公债殖利率随美债小幅收升，因通膨率意外偏高

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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* 10年公债殖利率随美债小幅收升，通膨率意外偏高
* 五年短券明日首日发行前交易先看0.55-0.57%
* 10年公债105/4殖利率暂看0.80-0.84%
路透台北3月8日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周二小幅收升，因美债殖利率弹升及台湾2月通膨率稍高于预期。惟交易员表示，10年公债筹码相对稳定，殖利率弹升幅度相当有限。
他们指出，2月台湾通膨率2.4%创三年新高，稍推升殖利率；不过一般咸认为台湾央行更看重经济成长数字，因景气持续低迷，估计通膨稍高不至于动摇央行3月降息的决心。
〞(台湾央行)彭总裁对利率升降时更看重GDP，反而对CPI的忍受度会高一点，〞一位大型证券商交易员说。
他表示，目前看台湾上半年出口数据都不会好看，疲弱的景气复苏会使得央行3月再降息；而2月通膨率升到三年最高，预估会是短期现象，各方大都不认为会影响3月央行续降息的决议。
台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.40%，为连续第六个 月为正数，创下三年来最高；路透调查为年增1.11%。分析师认为，CPI虽走高 但核心CPI没有太大变化，预期此为短暂现象，3月央行仍将降息半码。
**五年新券将上场**
至于明日将开始首日发行前交易的五年新券105/5期公债，目前交易员估计利率将落在0.55-0.57%之间，比旧券104/13期今日收盘的0.5485%稍高。
〞奇怪的是，大家都认为会降息了，但短率不跌，〞另一位证券商交易员说。
交易员指出，农历年后央行冲销市场资金动作不小，且市场资金被收的颇为乾净。目前外商银手上闲置资金并不多，央行冲销目标转成本地银行后，其在市场上冲销的威力就大大增加，以致于央行有调降短率的动作，但市场的短率却没有跟进。
他们并认为，这也可能导致后续央行降息后，短率却不跟进，降息的动作失效。
美国公债价格周一大多走低，日内交投震荡，因在强劲的美国就业数据公布后，油价上涨，削弱了对避险公债的需求。本周稍后，欧洲央行将举行政策会议。指标10年期公债 收益率盘中攀升至逾一个月最高1.920%。尾盘报1.900%，高于上周五尾盘的1.883%，价格回落5/32。
五年新券105/5期将在3月25日标售，预计发行300亿台币，周三(9日)将首日发行前交易。
交易员预估，10年券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.84%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.30 0.5485% 0.5485-0.5485% 0.5 10 105/4 +0.20 0.8220% 0.8200-0.8350% 265.0
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8220%
5 104/13 0.5485%
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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