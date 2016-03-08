台湾债市：指标10年公债殖利率随美债小幅收升，因通膨率意外偏高

* 10年公债殖利率随美债小幅收升，通膨率意外偏高

* 五年短券明日首日发行前交易先看0.55-0.57%

* 10年公债105/4殖利率暂看0.80-0.84%

路透台北3月8日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周二小幅收升，因美债殖利率弹升及台湾2月通膨率稍高于预期。惟交易员表示，10年公债筹码相对稳定，殖利率弹升幅度相当有限。

他们指出，2月台湾通膨率2.4%创三年新高，稍推升殖利率；不过一般咸认为台湾央行更看重经济成长数字，因景气持续低迷，估计通膨稍高不至于动摇央行3月降息的决心。

〞(台湾央行)彭总裁对利率升降时更看重GDP，反而对CPI的忍受度会高一点，〞一位大型证券商交易员说。

他表示，目前看台湾上半年出口数据都不会好看，疲弱的景气复苏会使得央行3月再降息；而2月通膨率升到三年最高，预估会是短期现象，各方大都不认为会影响3月央行续降息的决议。

台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.40%，为连续第六个 月为正数，创下三年来最高；路透调查为年增1.11%。分析师认为，CPI虽走高 但核心CPI没有太大变化，预期此为短暂现象，3月央行仍将降息半码。

**五年新券将上场**

至于明日将开始首日发行前交易的五年新券105/5期公债，目前交易员估计利率将落在0.55-0.57%之间，比旧券104/13期今日收盘的0.5485%稍高。

〞奇怪的是，大家都认为会降息了，但短率不跌，〞另一位证券商交易员说。

交易员指出，农历年后央行冲销市场资金动作不小，且市场资金被收的颇为乾净。目前外商银手上闲置资金并不多，央行冲销目标转成本地银行后，其在市场上冲销的威力就大大增加，以致于央行有调降短率的动作，但市场的短率却没有跟进。

他们并认为，这也可能导致后续央行降息后，短率却不跟进，降息的动作失效。

美国公债价格周一大多走低，日内交投震荡，因在强劲的美国就业数据公布后，油价上涨，削弱了对避险公债的需求。本周稍后，欧洲央行将举行政策会议。指标10年期公债 收益率盘中攀升至逾一个月最高1.920%。尾盘报1.900%，高于上周五尾盘的1.883%，价格回落5/32。

五年新券105/5期将在3月25日标售，预计发行300亿台币，周三(9日)将首日发行前交易。

交易员预估，10年券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.84%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.30 0.5485% 0.5485-0.5485% 0.5 10 105/4 +0.20 0.8220% 0.8200-0.8350% 265.0

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5 104/13 0.5485%

3 104/1 没有成交