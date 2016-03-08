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市场报道 | 2016年 3月 8日 星期二 15:26 BJT

表格：瑞士2月未经季调失业率降至3.7%

路透苏黎世3月8日 - 瑞士联邦经济总局周二公布，瑞士2月未经季节调整的失业率由上月的3.8%降至3.7%。

经季节调整的失业率持稳于3.4%。

以下为详细数据：

2016年2月 2015年1月 2015年2月

未经季节调整失业率(%) 3.7 3.8 3.5

经季节调整失业率(%) 3.4 3.4 3.2

登记失业人数 161,417 163,644 149,921

职位空缺数 10,645 9,391 10,289 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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