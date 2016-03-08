表格：瑞士2月未经季调失业率降至3.7%

美国股市：标普500指数小幅收高，受金融股上涨力撑
路透纽约1月18日 - 美国股市标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。
路透苏黎世3月8日 - 瑞士联邦经济总局周二公布，瑞士2月未经季节调整的失业率由上月的3.8%降至3.7%。
经季节调整的失业率持稳于3.4%。
以下为详细数据：
2016年2月 2015年1月 2015年2月
未经季节调整失业率(%) 3.7 3.8 3.5
经季节调整失业率(%) 3.4 3.4 3.2
登记失业人数 161,417 163,644 149,921
职位空缺数 10,645 9,391 10,289 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约1月18日 - 美国股市标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。
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路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。