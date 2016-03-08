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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 15:36 BJT

标题新闻：中国化工对先正达430亿美元的收购要约将从3月23日开始到5月23日截止--说明书

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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