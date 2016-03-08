表格：外资在韩国股市卖超967亿韩元

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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路透首尔3月8日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超967亿韩元，结束此前外资连续七个交易日的买超。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月 8日 -96.7 -60.3 105.9
^3月 7日 201.6 -198.8 -53.6
3月 4日 162.0 -132.1 -45.5
3月 3日 496.5 -235.5 -314.8
3月 2日 377.8 -15.4 -411.0
2月29日 173.2 -189.3 -53.8
2月26日 243.1 163.4 -42.7
2月25日 20.3 -11.2 100.8
2月24日 -16.6 -16.6 -32.7
2月23日 -4.8 -52.4 -15.6
2月22日 35.5 -47.3 -53.7
2月19日 171.6 -69.4 -178.4
2月18日 86.4 136.8 -302.0
2月17日 -19.6 69.4 -158.8
2月16日 85.8 83.7 -230.7
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本月以来 1,141.2 -642.2 -719.0
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今年以来 -1,524.5 3,958.2 -1,406.2
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注：^ 为修正后数据。(完)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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