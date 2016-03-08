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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 16:13 BJT

亚洲钢铁：大连铁矿石扩大升势，新加坡铁矿石期货回落

Hynes指出，中国的经济刺激措施可能支撑了涨势，不过他预计，2016年中国的钢铁产量将下降。

大商所5月铁矿石合约 收高5.9%至每吨423元人民币(65美元)，为一年高位。

但新加坡交易所5月铁矿石合约 则下跌5.2%至每吨55.60美元。

上海期货交易所5月螺纹钢期货 收高8%至每吨2,194人民币，触及涨停。(完) (编译 于春红/王洋; 审校 张荻)

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