版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 16:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶结束五连涨，因中国贸易数据疲弱且日圆上扬

“今日的下跌提醒了市场，即过去几日的强劲上涨可能是无法持续的，”一位东京的交易员说道，“中国进出口放缓和日圆上涨都推动上海期胶下跌，这也拖低东京期胶。”

TOCOM-8月期胶合约 <0#2JRU:>收低2日圆，报每公斤177.5日圆，之前一日曾触及六个半月高点。

上海期交所主力5月期胶 下跌55元人民币，收报每吨11,610元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶 最新报每公斤132.40美分，下跌2.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/高琦 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐