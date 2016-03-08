《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月8日

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
3月8日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:07时,1港元=0.83745人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 13.54 7.12 2.27 南玻 10.99 6.30 2.08 深康佳 5.59 3.14 2.13 ST中华 12.34 5.85 2.52 ST中冠 41.31 19.03 2.59 深深宝 17.93 8.45 2.53 深华发 23.00 8.47 3.24 深赤湾 18.00 13.75 1.56 特力 66.24 24.46 3.23 飞亚达 12.70 7.99 1.90 一致药业 66.15 39.82 1.98 深深房 12.80 6.16 2.48 ST盛润 6.91 6.18 1.34 深南电 10.38 4.53 2.74 深纺织 12.54 7.48 2.00 方大集团 10.02 5.97 2.00 深国商 25.58 10.68 2.86 深赛格 10.45 5.11 2.44 宝石 7.30 4.96 1.76 小天鹅 24.39 18.39 1.58 粤高速 5.10 3.86 1.58 晨鸣纸业 7.50 5.41 1.66 ST珠江 7.86 5.84 1.61 美菱电器 6.00 4.50 1.59 大冷股份 14.52 8.40 2.06 粤电力 5.71 4.49 1.52 佛山照明 8.88 6.05 1.75 江铃汽车 25.22 22.48 1.34 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 8.60 4.90 2.10 威孚高科 18.24 16.10 1.35 古井贡酒 32.88 24.40 1.61 ST东海 15.00 6.93 2.58 长安汽车 14.34 13.84 1.24 京东方 2.55 2.05 1.49 鲁泰 10.64 10.40 1.22 本钢板材 4.85 2.58 2.24 张裕 34.11 22.74 1.79 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选