台湾个股：台新金称至2月其人民币TRF部位已提存30亿台币备抵呆帐

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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路透台北3月8日 - 台湾主要民营金控--台新金控 周二称，旗下银行去年已因应人民币TRF(目标可赎回远期契约)部位提存25亿台币备抵呆帐，今年1月、2月又各自再提存2.5亿台币，预计未来不会再有大额相关提存。
台新金控总经理饶世湛今日在投资人说明会并表示，目前很多TRF案子仍在跟客户协商中，将损失转成贷款，客户反应大体比预计还要好。
“最近这几天人民币汇率开始稳定，很多大银行对人民币看法也都开始修正，我们乐观其成。”他说。
台湾金管会主委王俪玲周一称，目前每月监控银行业TRF部位，针对TRF部位银行业已提列52亿台币备抵呆帐，至于依市价评估的存出保证金曝险金额达740亿台币。
由于此前人民币汇价波动造成投机性较高的TRF产品争议至今仍余波荡漾，台湾金管会继去年6月提出强化复杂性、高风险等商品监理措施后，去年11月再度提出将调高专业法人客户门槛等五大强化管理措施。
台新金财务长林维俊并提及，目前台新金约有200亿台币现金，有意注资台新银行持续发展业务，并将先赎回一半的丁种特别股，其他再分五年分批赎回。该丁种特别股总额为140亿台币。
台新金控今收跌0.87%，报11.45台币，表现不如台湾加权指数 的0.05%涨幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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