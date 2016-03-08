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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 16:21 BJT

台湾个股：台新金称至2月其人民币TRF部位已提存30亿台币备抵呆帐

路透台北3月8日 - 台湾主要民营金控--台新金控 周二称，旗下银行去年已因应人民币TRF(目标可赎回远期契约)部位提存25亿台币备抵呆帐，今年1月、2月又各自再提存2.5亿台币，预计未来不会再有大额相关提存。

台新金控总经理饶世湛今日在投资人说明会并表示，目前很多TRF案子仍在跟客户协商中，将损失转成贷款，客户反应大体比预计还要好。

“最近这几天人民币汇率开始稳定，很多大银行对人民币看法也都开始修正，我们乐观其成。”他说。

台湾金管会主委王俪玲周一称，目前每月监控银行业TRF部位，针对TRF部位银行业已提列52亿台币备抵呆帐，至于依市价评估的存出保证金曝险金额达740亿台币。

由于此前人民币汇价波动造成投机性较高的TRF产品争议至今仍余波荡漾，台湾金管会继去年6月提出强化复杂性、高风险等商品监理措施后，去年11月再度提出将调高专业法人客户门槛等五大强化管理措施。

台新金财务长林维俊并提及，目前台新金约有200亿台币现金，有意注资台新银行持续发展业务，并将先赎回一半的丁种特别股，其他再分五年分批赎回。该丁种特别股总额为140亿台币。

台新金控今收跌0.87%，报11.45台币，表现不如台湾加权指数 的0.05%涨幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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