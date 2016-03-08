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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 16:25 BJT

背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储)等待通胀加速已经很久了，现在官员们面临一个错综复杂
的局面，近期物价上涨的证据是否强劲到足以推进原定的升息计划，对此他们可能要展开喋
喋不休的争论。在周一出炉的几份声明中，处于辩论核心的决策者展现出截然不同的观点，
联储副主席费舍尔认为经济数据目前表明通胀出现“首次萌芽”，而美联储理事布雷纳德则
反对称，联储在证明通胀的“持久性”之前不应采取行动。    
    
    日本央行总裁黑田东彦称，他目前尚未考虑采取更多放松货币政策的措施。黑田东彦在
向国会上议院预算委员会讲话时重申，未来若有必要将果断调整政策。他还表示，日本央行
的负利率政策将在降低利率和放贷成本方面做出较大贡献。 
    
    澳洲央行副总裁洛威表示，在长达10年的矿业投资荣景之后，澳洲经济正成功实现再平
衡，低通胀意味着央行在需要时仍有进一步降息的空间。洛威就经济前景发表乐观讲话。他
将放宽政策的前景与就业市场表现挂钩，暗示若失业率保持稳定，或许无需调整政策。 
        
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.00%                  2016年2月18日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
 ＝ 非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 王洋)

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