台湾货币市场：3月9日及本提存期资金预期变化一览表

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透台北3月9日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共2,623.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --瑞银 伦敦分行3.1亿美元债交割。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)6,245.9亿台币： 03/10 3,004.00亿台币 03/11 1,260.00亿台币 03/13 100.00亿台币 03/14 5,238.30亿台币 03/15 1,823.80亿台币 03/16 4,877.00亿台币 03/17 1,544.20亿台币 03/18 5,819.00亿台币 03/21 2,780.00亿台币 03/22 5,572.50亿台币 03/23 1,511.50亿台币 03/24 1,810.50亿台币 03/25 132.00亿台币 03/28 5.00亿台币 03/29 4,661.30亿台币 03/30 2,171.00亿台币 03/31 2,698.80亿台币 04/01 1,237.00亿台币 --公债还本付息902.0625亿台币： 03/10 99甲5期6息 11.00亿台币 03/13 104甲5期1息 16.25亿台币 03/14 97甲3期8息 17.8125亿台币 03/16 96甲3期9息 15.00亿台币 03/16 101乙1期4息 6.50亿台币 03/17 100甲5期5息 11.00亿台币 03/21 102乙1期3息 7.00亿台币 03/27 104甲6期1息 3.50亿台币 03/31 95甲3期本金 800.00亿台币 03/31 95甲3期10息 14.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --3/14：央行发行300亿台币两年期定存单，11日标售。 --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。 --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 高洁如)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算