台湾已公布经济指标--2016/3/9

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 -11.8% -13.0% 4/11 -- 商品进口(y/y) 2月 -13.1% -11.7% 4/11 -- 外销订单(y/y) 1月 -12.4% -12.3% 3/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 1月 +5.63% +5.68% 3/24 -- 季调失业率 1月 3.91% 3.84% 3/22 -- 工业生产指数(y/y) 1月 -5.65% -5.85% r 3/23 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,288.16 4,259.78 4/6 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 2月 +2.40% +0.80% r 4/7 -- ) 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% -- -- (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% 3/24 -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算