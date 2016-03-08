全球贵金属：3月7日SPDR黄金持仓与iShares白银持仓均持平

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因升至近三个月高位后出现获利回吐
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透3月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量与上周五持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓亦持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 25,499,515.8 3月7日 25,499,515.8 3月4日 0.0 0.00%
iShares 322,632,586.0 3月7日 322,632,586.0 3月4日 0.0 0.00% (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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