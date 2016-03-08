欧元债市：市场对欧洲央行本周行动力度保持谨慎，以免预期过度

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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货币市场目前反映出，预期欧洲央行存款利率至少调降10个基点至负0.4%，而在一项路透调查中，分析师预测欧洲央行买债计划可能由目前的每月600亿欧元扩大100-300亿欧元。
“他们不希望这次让外界失望，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann称。
“不同之处在于，我们有很低的通胀预期，有理由大幅下修欧洲央行的通胀及成长预测，因此欧洲央行有更根本性的支持理由，可以进一步宽松货币政策，”他称。
德国商业银行预测存款利率调降20个基点，每月资产购买扩大200亿欧元。
由于预期央行扩大宽松，欧元区公债收益率及欧元此前皆已先行下跌，但近日由低点回升。
德国10年期公债收益率 目前在0.20%，较上周触及的10个月低点0.102%高出约10个基点。
德国两年期公债收益率下跌1.3个基点，至负0.56%，接近上周触及的纪录低点约负0.58%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/蔡美珍；审校 张明钧/李爽)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。