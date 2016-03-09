重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，2月CPI高于预期无碍降息心理准备

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 短率持稳低位，以到期续作为主 * 短票承做以跨月为主，RP利率走低 记者 董永年 路透台北3月8日 - 台湾银行间短率周二持稳区间低位。资金调度人员表示，期初资金宽松，短率持稳低 位。不过需求不振，拆款以到期续作为主。 今早公布的2月CPI明显高于预期，不过交易员称，这似乎没有影响市场对央行于月底持续降息的预期，但 本月有季底因素干扰，因此仍维持月中前利率维持低档，下旬料将走高的预估。 〞很好借，但资金分布不均，利率区间很广。〞一位有拆入需求的公股银行交易员说。 另一拆出方的公股银行资调人员也称，一周拆款利率区间落在0.30-0.34%，拆给票券商的利率则在0.34% 。期初市场资金需求不大，预料要等到月中过后才有变紧的可能。 台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.40%，为连续第六个月为正数，创下三 年来最高。路透调查预期为年增1.11%。前高是2013年2月的2.96%。 本地时间18:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.062 33.010 台湾加权股价指数<.TWII 8,664.31 8,659.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.290% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.260-0.365% 0.300-0.360% **短票利率持平** 短票市场方面，大型票券商指出，市场资金宽松，为确保季底调度无虞，尽量承做跨月短票，利率则持平 于上日。 〞现在不接月内了。〞一位大型票券公司交易主管说。 虽然一般预料央行将在月底持续降息，不过一大型票券公司交易主管认为，由于有季底因素，届时短票利 率仍将由市场供需所主导，而不是立即反映降息的效果。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.361%，前日0.359%； 上日区间在0.30-0.40%，前日在0.33-0.40%；上日成交量60.12亿台币，前日在131.5亿台币。 台湾央行周二共发行321亿台币定存单，与今日到期金额62亿台币相较，存单发行余额增259亿台币。 本周央行定存单到期6,959.0亿台币，分别为：周三2,623.0亿台币、周四3,004.0亿台币及周五1,260.0亿 台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为125亿台币，累积超额准备负247亿台币、加计前期1%的超额准 备为1,200亿台币。 **证券商RP利率走低** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金持续宽松，但仍有多缺不一的状况。在预料3月底央行 可能持续降息的氛围下，不少投信希望能将落点跨过月底，以保有较高的投报率。 大型证券商交易员指出，今日投信、寿险的资金偏多。与本地银行调度也没问题，公债RP的承做高点自上 周的0.37-0.38%降至0.36%。 〞投信希望跨(过季底)，因为觉得会降息。〞一位证券商交易员说。 不过一大型票券商交易员表示，仍感觉客户资金多缺不一，整体状况平平，并没有特别宽松感觉。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.35%，上日在0.34-0.35%；公司债附买 回利率主要成交在0.42-0.43%，上日在0.43-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算