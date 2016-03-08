英国经济：央行总裁卡尼称，若英国脱欧短期内将损及本国经济

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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路透伦敦3月8日 - 英国央行总裁卡尼周二称，如果英国脱离欧盟，那么将在短期内打压英国经济活动，但对于通胀的影响还不明确。
“受不确定性影响，经济活动水平将下降，不确定性会影响投资和家庭支出，”卡尼在议会一委员会上称。
“反过来说，汇率波动将推高通胀。”
他称，假如英国选民在6月公投中决定脱离欧盟，英央行将不得不评估这些对通胀影响不一的因素，但无论是否留在欧盟，英央行都将随着时间推移实现通胀目标。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。