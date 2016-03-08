英国经济：央行总裁卡尼称，若英国脱欧短期内将损及本国经济

路透伦敦3月8日 - 英国央行总裁卡尼周二称，如果英国脱离欧盟，那么将在短期内打压英国经济活动，但对于通胀的影响还不明确。

“受不确定性影响，经济活动水平将下降，不确定性会影响投资和家庭支出，”卡尼在议会一委员会上称。

“反过来说，汇率波动将推高通胀。”

他称，假如英国选民在6月公投中决定脱离欧盟，英央行将不得不评估这些对通胀影响不一的因素，但无论是否留在欧盟，英央行都将随着时间推移实现通胀目标。(完)