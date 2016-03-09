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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 13:01 BJT

更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至六个半月低点，屈服于供应压力(3月8日)

(更正：第四段译文有误，应为“将于下月抵达亚洲的船货数量仍然处于令人担忧的水准”，而非“亚洲石脑油已有惊人数量的石脑油”)

路透新加坡3月8日 - 亚洲近月4月下半月石脑油裂解价差周二屈服于持续供应压力，跌至每吨48.83美元，创下8月26日以来最低水准。

交易商称，韩国乐天化学(Lotte Chemical)购买两船4月下半月分别到货大山和丽水市的石脑油船货，价格为成本加运费价(C&F)较日本报价每吨贴水7.00至8.50美元。

路透数据显示，这是2015年1月13日以来到货韩国船货的最低价格。

交易商称，贴水日渐扩大反映供应越加充足，而且从卖家角度看，将于下月抵达亚洲的船货数量仍然处于令人担忧的水准。

此前已初步预订逾120万吨石脑油将于4月抵达亚洲，一些交易商认为最高将达到150万吨。

由于船货仍有时间于4月抵达亚洲，因此部分交易商预计最终数量将超过150万吨。

亚洲汽油裂解价差连续上涨第四日，今日触及一周半高位每桶8.31美元。

新加坡现货交易依旧旺盛，今日成交量为35万桶，昨日为30万桶。

3月前八天现货市场上汽油成交量为160万桶，几乎与2月总成交量165万桶相当。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)

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