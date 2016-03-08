美国热股：有报道称美国运通可能被收购，股价盘初小跌

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因升至近三个月高位后出现获利回吐
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透3月8日 - Fox Business News报道称，美国运通(American Express) 可能会被富国银行或另一家金融公司收购。富国银行的一位发言人称报道不实。而美国运通的一位女发言人则称公司不会对传言或揣测置评。
富国银行 周一收报50.07美元，周二盘初下跌1.34%，报49.40美元。
美国运通周一收报59美元，周二盘初跌0.37%，报58.78美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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