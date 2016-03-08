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市场报道 | 2016年 3月 8日 星期二 22:43 BJT

美国热股：有报道称美国运通可能被收购，股价盘初小跌

路透3月8日 - Fox Business News报道称，美国运通(American Express) 可能会被富国银行或另一家金融公司收购。富国银行的一位发言人称报道不实。而美国运通的一位女发言人则称公司不会对传言或揣测置评。

富国银行 周一收报50.07美元，周二盘初下跌1.34%，报49.40美元。

美国运通周一收报59美元，周二盘初跌0.37%，报58.78美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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