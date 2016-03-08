南非汇市：兰特兑美元下跌，因南非和中国数据不佳打击投资者信心

路透约翰内斯堡3月8日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因数据显示南非经常账赤字扩大。

兰特下挫，此前南非公布经常账赤字扩大幅度超过预期，为该国经济仍在挣扎的最新迹象。南非央行数据显示，经常账赤字和第四季GDP之比上升至5.1%，因出口下降和进口停滞，全球商品需求疲弱，打击南非采矿业和制造业。

在1610 GMT，兰特兑美元 跌1.2%，至15.4450兰特，扭转上日温和上涨的势态，因南非经常账和贸易数据疲弱，打击投资者信心。

“中国贸易数据疲弱，进出口数据降幅也远超预期。之后，南非公布的经常账赤字远超预期。这些是影响今日市场走势的主要因素，”ETM Analytics分析师Ricardo da Camara说。

受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。中国经济前景再添变数，短期稳增长压力进一步升温。