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货币新闻 | 2016年 3月 9日 星期三 01:24 BJT

EIA月报：EIA预计明年美国原油日产量减少48万桶，今年日产量减少76万桶

路透纽约3月8日 - 美国政府周二预计明年美国原油日产量按年减少48万桶。

美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称，2017年美国原油日产量将降至819万桶。EIA在上月时预计2017年美国原油日产量减少23万桶至846万桶。

EIA预期2016年美国原油日产量将减少76万桶，之前预估为减少74万桶。

另外，EIA预期2017年美国原油日需求增长16万桶，之前预估增长26万桶。EIA预期2016年美国原油日需求增长8万桶，之前预期增长11万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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