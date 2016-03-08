EIA月报：EIA预计明年美国原油日产量减少48万桶，今年日产量减少76万桶

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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路透纽约3月8日 - 美国政府周二预计明年美国原油日产量按年减少48万桶。
美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称，2017年美国原油日产量将降至819万桶。EIA在上月时预计2017年美国原油日产量减少23万桶至846万桶。
EIA预期2016年美国原油日产量将减少76万桶，之前预估为减少74万桶。
另外，EIA预期2017年美国原油日需求增长16万桶，之前预估增长26万桶。EIA预期2016年美国原油日需求增长8万桶，之前预期增长11万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。