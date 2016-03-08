芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因USDA月度报告发布前有回补空头

路透芝加哥3月8日 - 美国大豆期货周二上涨，连升第五日，交易商说，因在明日美国政府月度供需报告出炉前有空头回补。

大豆期货也受CBOT豆粕上涨提振。豆粕攀升，因大豆压榨利润改善，反映大豆压榨速度放缓和旧作大豆销售淡静，交易商说。

CBOT-5月豆粕 在过去七个交易日中第六日上涨，在2月26日曾创下合约低位每短吨258.90美元。该合约周二收报272.80美元。

CBOT豆油期货<0#BO:>下跌，受累于豆粕/豆油套利交易。马来西亚棕榈油下滑也向豆油期货施压。

全球供应充足，限制了大豆价格涨幅。分析师预计，美国农业部(USDA)周三公布的月度报告将上调2015-16年美国和全球大豆结转库存预估。

USDA透过其每日报告系统称，民间出口商报告向中国销售11万吨2016-17年交付美国大豆，还向未知目的地销售14万吨大豆，其中包括7万吨2015-16年交付大豆和7万吨2016-17年交付大豆。

中国海关数据显示，2月中国进口451万吨大豆，较1月进口566万吨下降20.3%。

CBOT报告，有432口3月大豆合约交割，108口豆粕合约交割，316口豆油合约交割。

5月大豆期货合约 收升2-3/4美分，报每蒲式耳8.84-1/2美元。

5月豆粕合约 收高1.7美元，报每短吨272.8美元。5月豆油合约 小跌0.03美分，报31.14美分。

今日CBOT大豆预估成交量为163,734口，豆粕为76,114口，豆油为68,450口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)