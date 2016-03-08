芝加哥期市：CBOT小麦因回补空头上涨，静待USDA月度供需报告

路透芝加哥3月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，连升第五日，交易商说，因在美国农业部(USDA)月度报告出炉前有回补空头，以及担心美国大平原南部天气乾燥。

分析师预计，USDA将在周三公布的月度供需报告中上调美国2015/16年小麦结转库存预估。但交易商称，利空人气可能已被市场消化，故市场出现回补空头。

CBOT-5月小麦期货 收升2-1/2美分，报每蒲式耳4.65-1/4美元。

美国大平原小麦种植带西部的干燥天气状况加剧，且密西西比河三角洲本周可能有过量降雨，支撑CBOT小麦市场。

CBOT报告，有2口CBOT-3月软红冬麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为86,903口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)