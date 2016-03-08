金砖国家：3月8日股汇市收盘纵览

路透3月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月8日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报788.09点，下跌0.89%。
中国股市：沪综指逆转收升实现六连涨，中小盘股逞强引领大盘翻红
中国汇市：人民币随中间价收升近百点，贸易数据不佳打压离岸并结束倒挂
香港股市：收跌，市场持续上涨后投资人居高思危
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 周二在震荡交投中微跌，结束六日涨势。该指数收报49,102.135点，下跌0.29%。
巴西汇市：巴西雷亚尔未受疲软中国贸易数据拖累，周二表现较其他疲软拉美货币出色，因市场预计贪腐丑闻有可能会导致不得人心的总统罗塞夫(Dilma Rousseff)下台。雷亚尔兑美元 收报3.7380/89，为三个月最高水平，涨幅1.42%，上日收报3.7919/37。
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南非股市：疲软的中国贸易数据给南非股市带来了阴影，推动Kumba Iron Ore 下跌，该股跌18.5%至9,050兰特，但并未回吐周一所取得的全部涨幅，该股周一因铁矿石价格反弹而飙升逾30%。指标Top-40指数 收报46,229.48点，下跌0.8%；大盘综合指数 收报52,247.84点，下跌0.81%。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因南非和中国数据不佳打击投资者信心
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印度股市：收盘持平，此前经历连续四日上涨，印度国家银行(SBI) 等银行股受获利了结拖累下跌，而亚洲股市也在主要央行会议前下行。BSE指数 收报24,659.23点，微涨0.05%；NSE指数 持平于7,485.3点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.35/67.36，结束连续六日涨势，因市场涌现石油相关的美元买需，并且中国贸易数据意外疲软令中国经济放缓担忧重燃，卢比兑美元上日收报67.08/67.09。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报839.23点，上涨2.56%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报438.94点，下跌1.74%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.471，升值0.69%；卢布兑欧元 报78.74,升值0.58%。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)