《美国重要政经日程》--3月9日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 农业部公布每周全球稻米价格
1500 - 商务部公布1月批发库存
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产量数据
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量
1700 - 农业部公布月度农作物生产和全球农产品供需预估报告
1800 - 财政部发售10年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 龚芳)
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国劳工部周三公布，美国12月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，12月核心CPI较前月上涨0.2%。12月民间 部门每周平均实质所得上升0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，12月工业生产较前月上升0.8%(预估为上升0.6%)，12月 产能利用率为75.5%(预估为75.4%)，12月制造业产出较前月上升0.2%(预估为上升0.4%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月)
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。