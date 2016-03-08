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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--3月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布每周全球稻米价格

1500 - 商务部公布1月批发库存

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产量数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量

1700 - 农业部公布月度农作物生产和全球农产品供需预估报告

1800 - 财政部发售10年期公债

　　注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 龚芳)

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