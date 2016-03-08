加拿大股市：结束八日连涨收低，大宗商品价格下跌拖低资源类股

路透多伦多3月8日 - 加拿大主要股指周二下跌，结束之前八日连涨的势态，因大宗商品价格走低和疲弱的中国数据压低资源类股，但金融股和防御类股上涨，使大盘仍保持在近三个月高位水准附近。

能源类股指数回落3%，材料类股跌2.5%。

宏利资产管理资本市场和策略部门主管Kevin Headland表示，大宗商品相关类股下跌，因在近期急升后有获利了结。

他称，加拿大央行周三将公布货币政策决定，促使一些投资者采取观望态度。

美国原油 收报每桶36.50美元，下跌3.69%。期铜从上周触及的四个月高位进一步回落。金价 下滑0.5%，徘徊在略低于13个月高位的水准。

中国贸易数据远逊于预期，引发投资者担心全球经济体质，尽管该数据受到春节假期因素的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌72.55点，或0.54%，报13,311.05点。10大类股中有六种收低。