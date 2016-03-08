瑞典央行：副总裁扬松反击针对超宽松货币政策的批评

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因升至近三个月高位后出现获利回吐
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
“但对于近期时而非常严苛的批评称货币政策正在制造问题、而非解决问题，我并不认同。”
瑞典第四季达4.5%的年成长率，在欧洲国家中表现强劲，凸显对利率位于纪录低位可能引发经济动荡与房市泡沫的担忧。
在通胀仍旧低迷的同时，失业率也开始下降。扬松表示，对于瑞典央行的批评，并没有考虑到强劲的经济成长与劳动趋势其实是货币政策带来的结果。
“我认为批评的基础低估了货币政策，以及瑞典若以不同政策应对可能遭遇问题的程度这两者的重要性，”他在文章中表示。(完) (编译 汪红英/陈宗琦；审校 徐文焰/龚芳)
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选