瑞典央行：副总裁扬松反击针对超宽松货币政策的批评

“但对于近期时而非常严苛的批评称货币政策正在制造问题、而非解决问题，我并不认同。”

瑞典第四季达4.5%的年成长率，在欧洲国家中表现强劲，凸显对利率位于纪录低位可能引发经济动荡与房市泡沫的担忧。

在通胀仍旧低迷的同时，失业率也开始下降。扬松表示，对于瑞典央行的批评，并没有考虑到强劲的经济成长与劳动趋势其实是货币政策带来的结果。