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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:36 BJT

路透基点：小米800万美元贷款在二级市场平价出售--TRLPC

路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国低价智能手机制造商小米的10亿美元三年期子弹式贷款将于2017年10月到期，其中的800万美元以平价在二级市场出售。

上述贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码232.5个基点。该贷款于2014年10月签订，29家银行参贷，包括原始牵头行兼簿记行(MLAB)德意志银行、摩根大通和摩根士丹利。

据路透1月报导，2015年小米未达到10亿美元的互联网服务营收和手机销售目标。报导还称，小米的全球发货量较目标低12%，去年手机销量为7,000万部。小米是中国最有价值的初创公司，估值在450亿美元。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)

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