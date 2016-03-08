欧洲经济指标预测--3月9日-3月16日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月7日当周 3月9日(三) 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.5% -1.1% (较上年同期) +0.2% -0.4% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.2% (较上年同期) -0.7% -1.7% 3月10日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 正51 正49 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 +0.5% -1.6% 经季节调整进口(较前月) +0.4% -1.6% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差196 顺差188 0745 法国工业生产(较前月) 1月 +0.8% -1.6% 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 55.2 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 38.3 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 52.1 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 35.7 1245 欧洲央行利率决定(再融资利率) 3月 0.05% 0.05% (存款利率) 负0.40% 负0.30% 3月11日(五) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) 持平 持平 0700 德国趸售物价指数(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.0% 0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 1月 +0.6% -0.7% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +0.5% -1.0% 0930 英国建筑业产出(较前月) 1月 +0.3% +1.5% (较上年同期) -1.5% +0.5% 0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 1月 逆差29 逆差23.57 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差103 逆差99.17 3月14日当周 3月14日(一) 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 -0.1% -1.0% (较上年同期) -0.3% -1.3% 3月15日(二) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 -- -1.1% (较上年同期) -- +0.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- -0.2% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 3月16日(三) 0930 英国请领失业金人数(千人) 2月 -- 减少14.8 按ILO标准计算的失业率 截至1月的三个月 -- 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +1.9% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.0% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结