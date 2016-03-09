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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 12:25 BJT

更正-《全球汇市》日圆重获青睐，中国经济担忧打压冒险意愿(0001GMT版本)

(更正：因译文有误，3月9日《全球汇市》0001GMT版本内文倒数第四段应为“新西兰央行1
月的确暗示倾向于放宽政策”，非“新西兰央行1月并未暗示倾向于放宽政策”)
    * 因市场普遍担忧中国经济，对避险日圆的需求上升
    * 加拿大、新西兰和欧洲央行将陆续召开政策会议
    * 铁矿石价格上扬支撑澳元，表现优于加元和新西兰元

    路透悉尼3月9日 - 避险货币日圆周三早盘全线走坚，此前出炉的中国贸易数据令人失
望，打击全球风险偏好。
    
    美元/日圆 下滑0.7%，最新报112.67日圆。欧元/日圆 盘旋在124.00附
近，远离了周五所及高点125.585。
    
    澳元兑日圆 跌至84.00日圆下方，进一步远离周一触及的一个月高点85.00。
    
    欧洲和美国股市隔夜下跌，很多大宗商品承压，因之前公布的数据显示中国2月出口同
比创近七年最大降幅。 
    
    该数据突显出全球经济面临的风险，提振了欧洲和新西兰央行周四的政策会议结论可能
偏向温和的预期。
    
    欧洲央行几乎肯定将会放松政策，但考虑到该行过去曾令人失望，没有人敢为该央行将
采取激进措施布仓。

    不过欧元在欧洲央行政策行动即将出炉前难有良好表现。欧元兑美元 最新报1.10
10美元，在隔夜市场一度跌破1.1000。
    
    新西兰元兑美元 亦处于守势，交投于0.6737美元，进一步从上周五高位0.6820
回落。
    
    虽然市场暗示新西兰央行降息的可能性很小，但投资者认为，该央行继续降息至2.5%只
是时间问题。
    
    “新西兰央行1月的确暗示倾向于放宽政策，风险在于该央行可能决定提前行动，以防
止本币进一步升值，”法国巴黎银行分析师在客户报告中写道。

    反观加拿大央行料将决议维持利率不变，等待评估政府预期中的支出措施可能对经济造
成的影响。
    
    但油价拉回则打压加元汇价，加元兑美元 跌至1.3424加元，脱离周一所创三个
半月高点1.3262。
    
    拜铁矿石价格续涨所赐，澳元在大宗商品货币中表现较佳。澳元 报0.7428美元
，与八个月高位0.7486美元相距不远。

    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0999  1.1009  -0.09  +1.28  1.0860
    美元/日圆            112.67  112.61  +0.05  -6.34  120.30
    欧元/日圆         123.96  124.00  -0.03  -4.99  130.47
    美元/瑞郎            0.9967  0.9953  +0.14  -0.51  1.0018
    英镑/美元            1.4202  1.4214  -0.08  -3.64  1.4738
    美元/加元            1.3415  1.3407  +0.06  -3.06  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5085  6.5080  +0.01  -0.91  6.5680
    澳元/美元            0.7432  0.7438  -0.08  +2.16  0.7275
    新西兰元/美元        0.6743  0.6742  +0.01  -1.20  0.6825
    澳元/日圆         83.700  83.760  -0.07  -4.47  87.620
    新西兰元/日圆     75.960  75.920  +0.05  -7.34  81.980
    英镑/日圆         160.07  160.09  -0.01  -9.68  177.22
    澳元/新西兰元     1.1020  1.1023  -0.03  +3.34  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 白云/汪红英/徐文焰/龚芳; 审校 张涛/李婷仪/郑茵/陈宗琦/张若琪)

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