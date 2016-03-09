更正-《全球汇市》日圆重获青睐，中国经济担忧打压冒险意愿(0001GMT版本)

(更正：因译文有误，3月9日《全球汇市》0001GMT版本内文倒数第四段应为“新西兰央行1 月的确暗示倾向于放宽政策”，非“新西兰央行1月并未暗示倾向于放宽政策”) * 因市场普遍担忧中国经济，对避险日圆的需求上升 * 加拿大、新西兰和欧洲央行将陆续召开政策会议 * 铁矿石价格上扬支撑澳元，表现优于加元和新西兰元 路透悉尼3月9日 - 避险货币日圆周三早盘全线走坚，此前出炉的中国贸易数据令人失 望，打击全球风险偏好。 美元/日圆 下滑0.7%，最新报112.67日圆。欧元/日圆 盘旋在124.00附 近，远离了周五所及高点125.585。 澳元兑日圆 跌至84.00日圆下方，进一步远离周一触及的一个月高点85.00。 欧洲和美国股市隔夜下跌，很多大宗商品承压，因之前公布的数据显示中国2月出口同 比创近七年最大降幅。 该数据突显出全球经济面临的风险，提振了欧洲和新西兰央行周四的政策会议结论可能 偏向温和的预期。 欧洲央行几乎肯定将会放松政策，但考虑到该行过去曾令人失望，没有人敢为该央行将 采取激进措施布仓。 不过欧元在欧洲央行政策行动即将出炉前难有良好表现。欧元兑美元 最新报1.10 10美元，在隔夜市场一度跌破1.1000。 新西兰元兑美元 亦处于守势，交投于0.6737美元，进一步从上周五高位0.6820 回落。 虽然市场暗示新西兰央行降息的可能性很小，但投资者认为，该央行继续降息至2.5%只 是时间问题。 “新西兰央行1月的确暗示倾向于放宽政策，风险在于该央行可能决定提前行动，以防 止本币进一步升值，”法国巴黎银行分析师在客户报告中写道。 反观加拿大央行料将决议维持利率不变，等待评估政府预期中的支出措施可能对经济造 成的影响。 但油价拉回则打压加元汇价，加元兑美元 跌至1.3424加元，脱离周一所创三个 半月高点1.3262。 拜铁矿石价格续涨所赐，澳元在大宗商品货币中表现较佳。澳元 报0.7428美元 ，与八个月高位0.7486美元相距不远。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0999 1.1009 -0.09 +1.28 1.0860 美元/日圆 112.67 112.61 +0.05 -6.34 120.30 欧元/日圆 123.96 124.00 -0.03 -4.99 130.47 美元/瑞郎 0.9967 0.9953 +0.14 -0.51 1.0018 英镑/美元 1.4202 1.4214 -0.08 -3.64 1.4738 美元/加元 1.3415 1.3407 +0.06 -3.06 1.3839 美元/离岸人民币 6.5085 6.5080 +0.01 -0.91 6.5680 澳元/美元 0.7432 0.7438 -0.08 +2.16 0.7275 新西兰元/美元 0.6743 0.6742 +0.01 -1.20 0.6825 澳元/日圆 83.700 83.760 -0.07 -4.47 87.620 新西兰元/日圆 75.960 75.920 +0.05 -7.34 81.980 英镑/日圆 160.07 160.09 -0.01 -9.68 177.22 澳元/新西兰元 1.1020 1.1023 -0.03 +3.34 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/汪红英/徐文焰/龚芳; 审校 张涛/李婷仪/郑茵/陈宗琦/张若琪)