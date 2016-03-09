更正-《全球汇市》日圆重获青睐，中国经济担忧打压冒险意愿(0001GMT版本)

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(更正：因译文有误，3月9日《全球汇市》0001GMT版本内文倒数第四段应为“新西兰央行1 月的确暗示倾向于放宽政策”，非“新西兰央行1月并未暗示倾向于放宽政策”) * 因市场普遍担忧中国经济，对避险日圆的需求上升 * 加拿大、新西兰和欧洲央行将陆续召开政策会议 * 铁矿石价格上扬支撑澳元，表现优于加元和新西兰元 路透悉尼3月9日 - 避险货币日圆周三早盘全线走坚，此前出炉的中国贸易数据令人失 望，打击全球风险偏好。 美元/日圆 下滑0.7%，最新报112.67日圆。欧元/日圆 盘旋在124.00附 近，远离了周五所及高点125.585。 澳元兑日圆 跌至84.00日圆下方，进一步远离周一触及的一个月高点85.00。 欧洲和美国股市隔夜下跌，很多大宗商品承压，因之前公布的数据显示中国2月出口同 比创近七年最大降幅。 该数据突显出全球经济面临的风险，提振了欧洲和新西兰央行周四的政策会议结论可能 偏向温和的预期。 欧洲央行几乎肯定将会放松政策，但考虑到该行过去曾令人失望，没有人敢为该央行将 采取激进措施布仓。 不过欧元在欧洲央行政策行动即将出炉前难有良好表现。欧元兑美元 最新报1.10 10美元，在隔夜市场一度跌破1.1000。 新西兰元兑美元 亦处于守势，交投于0.6737美元，进一步从上周五高位0.6820 回落。 虽然市场暗示新西兰央行降息的可能性很小，但投资者认为，该央行继续降息至2.5%只 是时间问题。 “新西兰央行1月的确暗示倾向于放宽政策，风险在于该央行可能决定提前行动，以防 止本币进一步升值，”法国巴黎银行分析师在客户报告中写道。 反观加拿大央行料将决议维持利率不变，等待评估政府预期中的支出措施可能对经济造 成的影响。 但油价拉回则打压加元汇价，加元兑美元 跌至1.3424加元，脱离周一所创三个 半月高点1.3262。 拜铁矿石价格续涨所赐，澳元在大宗商品货币中表现较佳。澳元 报0.7428美元 ，与八个月高位0.7486美元相距不远。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0999 1.1009 -0.09 +1.28 1.0860 美元/日圆 112.67 112.61 +0.05 -6.34 120.30 欧元/日圆 123.96 124.00 -0.03 -4.99 130.47 美元/瑞郎 0.9967 0.9953 +0.14 -0.51 1.0018 英镑/美元 1.4202 1.4214 -0.08 -3.64 1.4738 美元/加元 1.3415 1.3407 +0.06 -3.06 1.3839 美元/离岸人民币 6.5085 6.5080 +0.01 -0.91 6.5680 澳元/美元 0.7432 0.7438 -0.08 +2.16 0.7275 新西兰元/美元 0.6743 0.6742 +0.01 -1.20 0.6825 澳元/日圆 83.700 83.760 -0.07 -4.47 87.620 新西兰元/日圆 75.960 75.920 +0.05 -7.34 81.980 英镑/日圆 160.07 160.09 -0.01 -9.68 177.22 澳元/新西兰元 1.1020 1.1023 -0.03 +3.34 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/汪红英/徐文焰/龚芳; 审校 张涛/李婷仪/郑茵/陈宗琦/张若琪)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算