路透基点：阿里巴巴委托八家银行办理其至多40亿美元贷款案--TRLPC

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子商务巨头阿里巴巴集团已经委托八家银行办理其规模在30亿至40亿美元的五年期子弹式贷款案。
消息人士称，阿里巴巴委任澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB)，预计此次贷款初始规模为30亿美元，可视市场反应而增加。
上述消息人士称，上述八家银行等额承担上述融资任务。该贷款或在未来几日内启动，进入一般银团阶段。
上述银行中有七家曾参与阿里巴巴于2014年10月进行的前次贷款活动，当时阿里巴巴签下了30亿美元的五年期循环贷，参与的银行有11家。而在此次最新贷款案中，上述11家银行中有四家未参与，分别是法国巴黎银行、星展银行、汇丰和荷兰安智银行(ING)，澳新银行是此次新加入的银行。
那次贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，承诺费25个基点。此外不向参与行支付其他费用。
预计此次贷款的定价将与另一家中资互联网企业腾讯控股12月份的贷款不相上下。当时腾讯将贷款规模由初始目标12.5亿美元扩大近一倍至24.5亿美元，参与银行有19家，包括牵头行兼簿记行澳新银行、中银香港、招商银行离岸金融中心、花旗集团、汇丰和瑞穗银行。
腾讯这笔五年期子弹式贷款的最高综合收益为125个基点，利率较Libor加码110个基点，以俱乐部贷款结案。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算