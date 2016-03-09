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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 09:27 BJT

路透基点：阿里巴巴委托八家银行办理其至多40亿美元贷款案--TRLPC

路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子商务巨头阿里巴巴集团已经委托八家银行办理其规模在30亿至40亿美元的五年期子弹式贷款案。

消息人士称，阿里巴巴委任澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB)，预计此次贷款初始规模为30亿美元，可视市场反应而增加。

上述消息人士称，上述八家银行等额承担上述融资任务。该贷款或在未来几日内启动，进入一般银团阶段。

上述银行中有七家曾参与阿里巴巴于2014年10月进行的前次贷款活动，当时阿里巴巴签下了30亿美元的五年期循环贷，参与的银行有11家。而在此次最新贷款案中，上述11家银行中有四家未参与，分别是法国巴黎银行、星展银行、汇丰和荷兰安智银行(ING)，澳新银行是此次新加入的银行。

那次贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，承诺费25个基点。此外不向参与行支付其他费用。

预计此次贷款的定价将与另一家中资互联网企业腾讯控股12月份的贷款不相上下。当时腾讯将贷款规模由初始目标12.5亿美元扩大近一倍至24.5亿美元，参与银行有19家，包括牵头行兼簿记行澳新银行、中银香港、招商银行离岸金融中心、花旗集团、汇丰和瑞穗银行。

腾讯这笔五年期子弹式贷款的最高综合收益为125个基点，利率较Libor加码110个基点，以俱乐部贷款结案。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)

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