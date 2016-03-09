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货币新闻 | 2016年 3月 9日 星期三 08:25 BJT

希腊政经：德国财长朔伊布勒预计，对希腊改革的评估将在4月底完成

路透布鲁塞尔3月8日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，国际债权人预计到4月底或5月初希腊东正教复活节时，能完成针对希腊政府是否执行了改革承诺所进行的评估。

希望希望尽快完成对去年8月纾困计划要求的改革实施情况的首次评估，以便开始谈判减免债务负担。但由于债权人之间在关于需要进一步削减多少公共支出的问题上存在分歧，评估陷入了停顿。

朔伊布勒拒绝将改革可能推迟与滞留希腊的难民增加联系起来。在希腊北方邻国马其顿停止让难民不加限制地过境后，滞留在希腊的难民人数不断增加。

“试图将难民问题作为不能满足纾困计划条件的借口显然完全没有道理，”朔伊布勒说。

希腊已表示，没有能力应对“巴尔干路线”关闭以来涌入该国的难民不断增加的局面。去年有超过100万难民经由“巴尔干路线”进入更北面的富庶国家。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)

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