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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:15 BJT

《中国重要政经日程》--3月9日

=============================今日重要政经日程==========================

《中国人大和政协十二届四次会议日程表》

3月9日（周三）

--全国政协十二届四次会议在北京召开（至14日），全国人大十二届四次会议在京召开（至16日上午）。（欲览《中国人大和政协十二届四次会议日程表》，请点击 ）

--上午9时 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：惠及民生共享发展。委员嘉宾有教科文卫体委员会副主任黄洁夫、国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会主任范小建、中国社会保险学会会长胡晓义等。

--下午3时，十二届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行第二次全体会议，听取全国人大常委会委员长张德江关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告，听取全国人大常委会副委员长李建国关于中华人民共和国慈善法草案的说明。

=============================近期重要政经日程==========================

3月10日（周四）

*--上午9时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请全国人大内司委副主任委员王胜明、全国人大财经委副主任委员乌日图、全国人大环资委副主任委员袁驷、全国人大常委会法工委副主任郑淑娜就“人大立法工作”的相关问题回答中外记者的提问。

*--10时45分 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请科技部部长万钢、中国科技大学常务副校长潘建伟、浙江省科技厅厅长周国辉就“科技创新发展”的相关问题回答中外记者的提问。

*--下午15时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请教育部部长袁贵仁就“教育改革和发展”的相关问题回答中外记者的提问。

3月11日(周五)

--下午2时30分 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：提振经济发展信心。委员嘉宾有中国石油化工集团公司原董事长傅成玉、全国工商联副主席，亿达集团董事局主席孙荫环、中国泛海控股集团董事长卢志强等。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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