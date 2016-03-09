《中国重要政经日程》--3月9日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
=============================今日重要政经日程==========================
《中国人大和政协十二届四次会议日程表》
3月9日（周三）
--全国政协十二届四次会议在北京召开（至14日），全国人大十二届四次会议在京召开（至16日上午）。（欲览《中国人大和政协十二届四次会议日程表》，请点击 ）
--上午9时 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：惠及民生共享发展。委员嘉宾有教科文卫体委员会副主任黄洁夫、国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会主任范小建、中国社会保险学会会长胡晓义等。
--下午3时，十二届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行第二次全体会议，听取全国人大常委会委员长张德江关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告，听取全国人大常委会副委员长李建国关于中华人民共和国慈善法草案的说明。
=============================近期重要政经日程==========================
3月10日（周四）
*--上午9时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请全国人大内司委副主任委员王胜明、全国人大财经委副主任委员乌日图、全国人大环资委副主任委员袁驷、全国人大常委会法工委副主任郑淑娜就“人大立法工作”的相关问题回答中外记者的提问。
*--10时45分 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请科技部部长万钢、中国科技大学常务副校长潘建伟、浙江省科技厅厅长周国辉就“科技创新发展”的相关问题回答中外记者的提问。
*--下午15时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请教育部部长袁贵仁就“教育改革和发展”的相关问题回答中外记者的提问。
3月11日(周五)
--下午2时30分 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：提振经济发展信心。委员嘉宾有中国石油化工集团公司原董事长傅成玉、全国工商联副主席，亿达集团董事局主席孙荫环、中国泛海控股集团董事长卢志强等。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算