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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:18 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月9日-3月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月9日(三)

伦敦--金融时报伊朗2016峰会

首尔--韩国企划财政部发布月度经济报告(0100)。

布达佩斯--匈牙利央行公布2月议息会议的会议记录(1300)。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议。

3月10日(四)

首尔--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决议(0100)。

3月11日(五)

巴黎--捷克央行委员会委员Kamil Janacek出席会议。

利马--秘鲁央行宣布利率决议(0000)。

华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。

3月14日(一)

暂无重要经济事件。

3月15日(二)

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。

3月16日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)反贿赂部长级会议。OECD秘书长葛利亚致开幕词。

雅加达--印尼央行理事会会议(至3月17日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)

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