《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月9日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
*工商时报：
--经济部昨日宣布，今年对外招商目标金额为110亿美元，主要锁定半导体设备材料、离岸风力、轨道车辆、电动大客车等四大〞补关键〞产业，瞄准美商应用材料（Applied Materials）、德商西门子与ABB ，期待能在年底全球招商论坛完美收割。
--国泰世华银行今天宣布，继2015年3月成为台湾首家赤道银行后，今年3月完成台湾在地首宗遵循〞赤道原则〞的融资授信案件。鉴于离岸风电为台湾未来绿色能源之重要一环，国泰世华银行与上市公司上纬企业转投资的〞海洋风力发电公司合作〞，由国泰世华银行提供苗栗竹南离岸风场前期开发所需的过渡性融资，兴建海气象观测塔与采购风力发电机。
*经济日报：
--总统当选人蔡英文昨走访物联网产业，并和相关产业座谈，她表示，物联网产业未来十年、20年将成为非常巨大的产业，应结合海内外有实力厂商一起争取商机，组国际队打世界盃。会中也达成大修采购法的共识。
--银行爆发〞无本金〞炒房事件，有犯罪集团利用人头向银行超贷资金，来炒作不动产获利，银行未确实监价受害，已出现2.7亿台币的逾放，金管会昨日对华南银行开罚，并查核其他银行有无类似缺失。
--永丰银行宣布，获金管会核准经营台湾境内O2O（线上到线下）支付业务，是第一家获得许可的银行业者。只要透过手机扫描商家QR Code，就可以完成付款。这也是台湾行动支付的一大进展。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算