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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:17 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月9日

*工商时报：

--经济部昨日宣布，今年对外招商目标金额为110亿美元，主要锁定半导体设备材料、离岸风力、轨道车辆、电动大客车等四大〞补关键〞产业，瞄准美商应用材料（Applied Materials）、德商西门子与ABB ，期待能在年底全球招商论坛完美收割。

--国泰世华银行今天宣布，继2015年3月成为台湾首家赤道银行后，今年3月完成台湾在地首宗遵循〞赤道原则〞的融资授信案件。鉴于离岸风电为台湾未来绿色能源之重要一环，国泰世华银行与上市公司上纬企业转投资的〞海洋风力发电公司合作〞，由国泰世华银行提供苗栗竹南离岸风场前期开发所需的过渡性融资，兴建海气象观测塔与采购风力发电机。

*经济日报：

--总统当选人蔡英文昨走访物联网产业，并和相关产业座谈，她表示，物联网产业未来十年、20年将成为非常巨大的产业，应结合海内外有实力厂商一起争取商机，组国际队打世界盃。会中也达成大修采购法的共识。

--银行爆发〞无本金〞炒房事件，有犯罪集团利用人头向银行超贷资金，来炒作不动产获利，银行未确实监价受害，已出现2.7亿台币的逾放，金管会昨日对华南银行开罚，并查核其他银行有无类似缺失。

--永丰银行宣布，获金管会核准经营台湾境内O2O（线上到线下）支付业务，是第一家获得许可的银行业者。只要透过手机扫描商家QR Code，就可以完成付款。这也是台湾行动支付的一大进展。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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