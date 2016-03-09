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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 08:19 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月9日至3月16日

汤森路透3月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：      

 开始日期    结束日期     公布时间   公司代码    业绩季度及公司时间
 (日-月-年)  (日-月-年)                                                           
 10-3-2016                BMO        DG.N        Q4 2015 Dollar General Corp 
 14-3-2016   18-3-2016    NTS        CTAS.OQ     Q3 2016 Cintas Corp 
 14-3-2016   18-3-2016    NTS        LEN.N       Q1 2016 Lennar Corp 
 15-3-2016                AMC        ORCL.N      Q3 2016 甲骨文(Oracle)
 16-3-2016                BMO        PGR.N       February 2016 Progressive Corp 
 16-3-2016                20:15      FDX.N       Q3 2016 联邦快递(FedEx)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 徐文焰；审校 杜明霞)

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