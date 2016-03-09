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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月9日

路透香港3月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美
元=7.7657港元 )
    
    美国股市周二收在日内低位附近，道琼工业指数 收跌109.85点，或0.64%，报16,964.10点
，因能源股跟随油价下挫，且中国贸易数据重燃对全球经济将较预期疲弱的担忧。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       116.370   -4.51      49598             9.037      -2.41
 中国铝业                       9.090   -0.98      10847             2.824      -1.27
 中国移动                      54.570   -0.55     117214            84.755      -0.05
 中国人寿                      11.380   -2.32     337582            17.675      -0.70
 中石油                        67.890   -4.31      43840             5.272      -1.64
 中石化                        61.620   -3.75      39600             4.785      -1.74
 汇丰控股                      31.870   -0.93    3223133            49.499       0.50
 中电信                        48.330   -2.01      11952             3.753      -0.45
 中国联通                      11.710   -0.93      76085             9.094       0.04
 兖州煤业                       5.230    1.55       8405             4.061      -0.70
 华能国际                      33.500   -2.30       7900             6.504      -0.55
 南方航空                      30.190   -4.13       7456             4.689      -1.08
 东方航空                      25.100   -4.34      15027             3.898      -0.55
 中芯国际                       4.460   -1.76       4252             0.693      -1.04
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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