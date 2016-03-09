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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:31 BJT

《交易视点》台债追价风险上升，惟基本面仍有利台债--凯基证券

路透台北3月9日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，近期台债向下动能大不如前，加上在降息预期仍强的情况下，短券却不受青睐，亦让殖利率曲线后续压缩空间受限，整体来看台债追价风险上升。不过考量出口前景不佳对台湾经济成长造成的下行压力，以及核心通膨仍低，基本面仍相当有利台债。操作上建议逢高偏多操作。预期五年券104/13期 交易区间0.50-0.60%、十年券104/12期 0.75-0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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