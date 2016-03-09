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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 08:34 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月9日-3月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月9日(三)

伦敦--英国央行副总裁贝利在2016年巴克莱欧洲金融首府峰会(European Financials Capital Summit)中发表演说(0900)。英国央行高管Andrew Gracie在会议中发表演说(1020)。

渥太华--加拿大央行宣布指标利率决议(1500)。

惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明与官方隔夜拆款利率(2000)。

3月10日(四)

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大高级研究所(Canadian Institute for Advanced Research)发表讲话(2115)。

法兰克福--欧洲央行管委会召开政策会议，随后将宣布利率决议并召开记者会(1245)。

巴黎--德国央行委员Andreas Dombret在《经济学人》主办的有关银行业未来的峰会上发表讲话(0830)。

德国泰根塞--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele在2016年企业家日活动上发表讲话(1113)。

3月11日(五)

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在一次会议上发言(0810)。

德国曼海姆--德国央行委员Joachim Nagel在2016年曼海姆论坛发表讲话(1330)。

3月14日(一)

法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在单一监管与跨境银行业圆桌会议上发言。

东京--日本央行货币政策会议(至3月15日)。

3月15日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。

东京--日本央行宣布利率决定(0200)。

悉尼--澳洲央行公布3月货币政策会议记录(0030)。

3月16日(三)

华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议(1800)。美联储主席叶伦在FOMC利率制定会议后举行记者会(1830)。

伦敦--英国财政大臣奥斯本宣布2016年预算(1230)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲外汇周会议发表演说(2205)。

雷克雅未克--冰岛央行利率决议(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王颖)

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