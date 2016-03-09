《全球重要经济事件一览表》--3月9日-3月16日

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
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3月9日(三)
伦敦--英国央行副总裁贝利在2016年巴克莱欧洲金融首府峰会(European Financials Capital Summit)中发表演说(0900)。英国央行高管Andrew Gracie在会议中发表演说(1020)。
渥太华--加拿大央行宣布指标利率决议(1500)。
惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明与官方隔夜拆款利率(2000)。
3月10日(四)
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大高级研究所(Canadian Institute for Advanced Research)发表讲话(2115)。
法兰克福--欧洲央行管委会召开政策会议，随后将宣布利率决议并召开记者会(1245)。
巴黎--德国央行委员Andreas Dombret在《经济学人》主办的有关银行业未来的峰会上发表讲话(0830)。
德国泰根塞--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele在2016年企业家日活动上发表讲话(1113)。
3月11日(五)
赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在一次会议上发言(0810)。
德国曼海姆--德国央行委员Joachim Nagel在2016年曼海姆论坛发表讲话(1330)。
3月14日(一)
法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在单一监管与跨境银行业圆桌会议上发言。
东京--日本央行货币政策会议(至3月15日)。
3月15日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
东京--日本央行宣布利率决定(0200)。
悉尼--澳洲央行公布3月货币政策会议记录(0030)。
3月16日(三)
华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议(1800)。美联储主席叶伦在FOMC利率制定会议后举行记者会(1830)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本宣布2016年预算(1230)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲外汇周会议发表演说(2205)。
雷克雅未克--冰岛央行利率决议(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王颖)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算